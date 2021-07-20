احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل: أسأل الله أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين من اهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم في ميزان أعماله
منطقة مكة المكرمة
 أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
منطقة الرياض
 طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 4 مناطق
أبرز المواد
 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة
أبرز المواد
 منى تستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة
أبرز المواد
 خادم الحرمين: نحمد الله ونشكره على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه
منوعات
 المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من الخدمات الإلكترونية والمباني والآليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أبرز المواد
 ” الصحة” تطلق حملة “بدون يمناك لا عدمناك”
أبرز المواد
 المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة
أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل: أسأل الله أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين من اهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم في ميزان أعماله

الأمير خالد الفيصل: أسأل الله أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين من اهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم في ميزان أعماله

منطقة مكة المكرمة
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة الرياض
طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة

طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة

منطقة مكة المكرمة
استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 4 مناطق

استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 4 مناطق

أبرز المواد

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة
http://almnatiq.net/?p=1005851
المناطق - مكة المكرمة

أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.
تأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة – رعاها الله – في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.

روابط ذات صلة

الأمير خالد الفيصل: أسأل الله أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين من اهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم في ميزان أعماله

الأمير خالد الفيصل: أسأل الله أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين من اهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم في ميزان أعماله
طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة

طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة
استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 4 مناطق

استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 4 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*