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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة
http://almnatiq.net/?p=1005852
المناطق - مكة المكرمة

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات والجهود لوتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذي وصلوا اليوم لاداء طواف الافاضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي .
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعي ، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجه.
وأفاد الحجيلي إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي – نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام ، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج ، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي .

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