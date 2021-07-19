أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية.

كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.