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طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة

طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة

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طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة

طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005856
المناطق - مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 32, ومزدلفة 31.

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