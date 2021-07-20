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الجيش والمقاومة في اليمن يحرران مواقع ومرتفعات جديدة في الجبهة الجنوبية في مأرب

الجيش والمقاومة في اليمن يحرران مواقع ومرتفعات جديدة في الجبهة الجنوبية في مأرب

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الجمعية الفلكية بجدة : أحدب العيد يقترن بقلب العقرب

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أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير

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أمطار غزيرة على منطقة نجران

أمطار غزيرة على منطقة نجران

منطقة نجران

الجيش والمقاومة في اليمن يحرران مواقع ومرتفعات جديدة في الجبهة الجنوبية في مأرب

الجيش والمقاومة في اليمن يحرران مواقع ومرتفعات جديدة في الجبهة الجنوبية في مأرب
http://almnatiq.net/?p=1005858
المناطق - وكالات

حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية الليلة الماضية، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الجيش والمقاومة حرروا مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا. مؤكدا سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش والمقاومة لجبل قبيس والكتف بحيد آل احمد شرق مديرية رحبة بالمحافظة.

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