أمطار على منطقة عسير

المناطق - عسير

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير , شملت محافظات سراة عبيدة , وطريب , وأحد رفيدة , وخميس مشيط , والحرجة , وتنومة , ومراكز الواديين , والحيمة , وبلِسمر , وبلحمر , وتندحة , والمضة , ومربه , والسودة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .