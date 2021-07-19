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الجيش والمقاومة في اليمن يحرران مواقع ومرتفعات جديدة في الجبهة الجنوبية في مأرب

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الجمعية الفلكية بجدة : أحدب العيد يقترن بقلب العقرب

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أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير

منطقة عسير
أمطار غزيرة على منطقة نجران

أمطار غزيرة على منطقة نجران

منطقة نجران

أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1005867
المناطق - عسير

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير , شملت محافظات سراة عبيدة , وطريب , وأحد رفيدة , وخميس مشيط , والحرجة , وتنومة , ومراكز الواديين , والحيمة , وبلِسمر , وبلحمر , وتندحة , والمضة , ومربه , والسودة .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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