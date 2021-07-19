أمير تبوك يرفع أصدق التهاني و التبريكات للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

المناطق - تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه و باسم أهالي المنطقة، أصدق التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال سموه : يشرفني أن أرفع باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – .

وقال سموه : يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.