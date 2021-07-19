أمير الباحة في تهنئته لخادم الحرمين: أسأل الله أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه : “يطيب لي أن أرفع لكم – أيدكم الله– باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأسأل الله عز وجل أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتمون حجهم بكل يسر وسهولة في ميزان حسناتكم ، وندعوه سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله “.

كما رفع سمو أمير منطقة الباحة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ، وعلى بلادنا بالخير والنماء.