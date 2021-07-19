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أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

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أمير الحدود الشمالية ينوه بما يحظى به الحجاج من خدمات وتسهيلات أسهمت في أداء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر

أمير الحدود الشمالية ينوه بما يحظى به الحجاج من خدمات وتسهيلات أسهمت في أداء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر
http://almnatiq.net/?p=1005885
المناطق - الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ،أصحاب الفضيلة والمعالي وعدداً من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة، الذين قدّموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، منوّهاً بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات، أسهمت في أداء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة و بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

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