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أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

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أمير نجران يهنئ القيادة ويدعو المولى أن يعيد المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا

أمير نجران يهنئ القيادة ويدعو المولى أن يعيد المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا

منطقة نجران

أمير نجران يهنئ القيادة ويدعو المولى أن يعيد المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا

أمير نجران يهنئ القيادة ويدعو المولى أن يعيد المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا
http://almnatiq.net/?p=1005886
المناطق - نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا سموه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًا وذخرًا للإسلام والمسلمين، ويمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة الحرمين الشريفين، وراحة حجاج بيت الله وزائري مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد هذه المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا، في ظل القيادة الحكيمة أيدها الله.

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