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أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

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أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة: الله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزّكم

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة: الله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزّكم

منطقة المدينة المنورة
أمير الجوف: اسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتنا

أمير الجوف: اسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتنا

منطقة الجوف
أمير نجران يهنئ القيادة ويدعو المولى أن يعيد المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا

أمير نجران يهنئ القيادة ويدعو المولى أن يعيد المناسبة عزًّا ورفعة وتمكينًا

منطقة نجران

أمير الجوف: اسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتنا

أمير الجوف: اسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتنا
http://almnatiq.net/?p=1005887
المناطق - الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه: “يطيب لي أن أرفع لكم – أيدكم الله – باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة, وأسأل الله – عزّ وجل – أن يديم عِزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتمون حجهم بكل يسر وسهولة في ميزان حسناتكم ، وندعوه سبحانه أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله “.
كما رفع سمو أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنماء.

كما استقبل أمير منطقة الجوف اليوم، بقصر سموه بمدينة سكاكا، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مدنيين وعسكريين والمشايخ وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين .
وقد بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً سموه الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يمنّ عليهم بالعودة لأهلهم سالمين.

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