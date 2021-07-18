أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: يطيب لي أن أرفع لكم – أيدكم الله – باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل، التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة , وأسأل الله – عز وجل – أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والخير والوطن في أمن واستقرار ونماء في مختلف المجالات.

كما رفع سمو أمير منطقة حائل، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، أعرب فيها عن التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء وأن تتكلل المساعي التنظيمية لحج هذا العام بالنجاح تواصلاً لجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جهته، رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال سموه بهذه المناسبة: أتشرف بأن أرفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بمزيد من الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة الخير والنماء بعون الله وتوفيقه وبلادنا ولله الحمد تؤدي دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الأماكن المقدسة وخدمة الحجاج.

كما رفع سمو نائب أمير منطقة حائل، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، سائلًا المولى أن يعيده على سموكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتواصلوا مسيرة الخير والنماء بعون الله وتوفيقه .