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أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين

أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين

منطقة عسير
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

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أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالدمام

أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالدمام

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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا

منطقة جازان

أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين

أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين
http://almnatiq.net/?p=1005909
المناطق - عسير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه: يطيب لي بكل معاني الفرح والولاء والوفاء باسمي واسم أهالي منطقة عسير، أن أرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بمزيد من الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء بعون الله وتوفيقه والمملكة – ولله الحمد – تؤدي دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الأماكن المقدسة وخدمة الحجاج.
من جهة أخرى، استقبل سمو أمير منطقة عسير، في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارتي الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية.
وبادل سموه الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وهي تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يتقبل من الحجيج حجّهم وأن يمنّ عليهم بالعودة لأهلهم سالمين غانمين.

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