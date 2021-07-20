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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=1005910
المناطق - مكة المكرمة

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
وأكد معاليه أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وأبناؤه ملوك المملكة رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، مقدرا في الوقت نفسه قرار المملكة في تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة بما يتناسب مع المتطلبات الصحية التي فرضتها الجائحة , مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام..
كما رفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الحكومة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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