أمطار رعدية على منطقة الباحة

المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة ، يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات الحجرة ، العقيق ، القرى ، المخواة ، المندق ، بلجرشي ، بني حسن ، غامد الزناد ، قلوة ، والأجزاء المجاورة لها.