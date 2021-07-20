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أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1005916
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة ، يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات الحجرة ، العقيق ، القرى ، المخواة ، المندق ، بلجرشي ، بني حسن ، غامد الزناد ، قلوة ، والأجزاء المجاورة لها.

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