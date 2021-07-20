احدث الأخبار

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين
منطقة القصيم
 أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
منطقة تبوك
 محافظ أملج يتقدم المصلين في صلاة العيد
منطقة تبوك
 مفتي عام المملكة: أسأل الله أن يعيد العيد على الجميع وعلى الوطن والأمة العربية والإسلامية بعزٍّ وازدهار
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عدداً من المواقع بمشعر منى
منطقة مكة المكرمة
 قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة: خطط تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقاً للخطط المعتمدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
منطقة جازان
 أمير حائل مهنئا خادم الحرمين: أدعو الله أن يعيد المناسبة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والوطن في أمن واستقرار
منطقة حائل
 أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة: الله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزّكم
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف: اسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتنا
منطقة الجوف
أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

منطقة القصيم
أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

منطقة تبوك
أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك

أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005918
تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وبادل سمو أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلاً للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، متمنياً سموه للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.
و ثمن سموه الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة – أيدها الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, داعياً الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من مواجهة وانتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن, مشيداً سموه بجهود العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالمنطقة بالتعامل مع هذه الجائحة, سائلاً سموه المولى – عز وجل – أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين, و أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله_ .
بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى
محافظ أملج يتقدم المصلين في صلاة العيد

محافظ أملج يتقدم المصلين في صلاة العيد
أمير تبوك يرفع أصدق التهاني و التبريكات للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

أمير تبوك يرفع أصدق التهاني و التبريكات للقيادة بمناسبة عيد الأضحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*