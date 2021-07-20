أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل سمو أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلاً للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، متمنياً سموه للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.

و ثمن سموه الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة – أيدها الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, داعياً الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من مواجهة وانتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن, مشيداً سموه بجهود العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالمنطقة بالتعامل مع هذه الجائحة, سائلاً سموه المولى – عز وجل – أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين, و أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله_ .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.