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أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

منطقة تبوك
أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك
محافظ أملج يتقدم المصلين في صلاة العيد

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أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005919
جــازان- فضه عطيف؛

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.
وأمّ المصلين الشيخ علي بن شيبان العامري الذي أوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والإكثار من التسبيح والاستغفار، والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة .
وتطرق إلى يوم النحر لله وفضله والخير العظيم الذي يجزي الله به عباده فيما يتقرّبون بتوحيد خالص وسنة نبوية، مبرزاً أن الأضحية تُعد من أعظم ما يتقرب به المسلم في هذا اليوم المبارك بعد خروجه من المصلى إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، والشروط الواجب توافرها في الأضاحي من حيث الصحة والسن ووقت الذبح أو النحر وبقية الشروط المتعلقة بصحة إخراجها وقبولها.
واختتم خطبته بالابتهال إلى الباري جل وعلا بالحمد والثناء على ما أتم للحجيج من يسر وتسهيل في ظل الظروف الاستثنائية وهم ينعمون بفضل من الله ثم بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجيج وتهيئة أفضل السبل الصحية والأمنية لهم، سائلاً الله تعالى القبول والأجر للجميع ، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ، وأن يديم عليها عزها بدين الإسلام وتحت راية التوحيد ، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر .
كما أقيمت صلاة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان.

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