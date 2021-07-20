أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، صلاة عيد الأضحى المبارك ، مع جموع المصلين في مصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي ، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وبين فضيلته في خطبته، أن المسلمين يجدون أنفسهم من خلال هذه المشاعر والأذكار وما لها من الأثر في حياتهم محذراً من التقصير والتقاعس عن القيام بالطاعات ، حاثاً الجميع على تقوى الله والصدق والتعاون مع المجتمع بالبر والتقوى.

وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله للحجاج حجهم ، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ، وأن يديم عز مملكتنا الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين ، وأن يوفق الجميع لبذل كل طرق البر والخير والإحسان لجميع المسلمين ، إنه سميع مجيب.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين في المنطقة.

كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في مصليات العيد ومساجد مدينة بريدة وفي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم.