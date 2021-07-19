أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالدمام

الدمام - المناطق

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بمدينة الدمام.

وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش والذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بفضائل العشر من ذي الحجة والاعمال الصالحة التي يشترك فيها حجاج بيت الله مع المقيمين في اوطانهم واحكام الاضحية وأهميتها، كما اوصى فضيلته بالتزود بتقوى الله وإفراده بالعبادة والمحافظة على اركان الدين والحث على لزوم السمع والطاعة لولاة الامر وبه صلاح الدين والدنيا وأن على الإنسان تذكر الموت والرحيل من هذه الدنيا الفانية وعدم الركون اليها .

حضر الصلاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن فرحان وفضيلة الشيخ صالح اليوسف القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وفضيلة الشيخ منصور بن عتيق رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للحقوق تركي التميمي، وسعادة قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف، وسعادة مدير مباحث المنطقة الشرقية اللواء أحمد العيسى وسعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.