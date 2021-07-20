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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

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أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

منطقة القصيم

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005934
جــازان- فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أبناء المنطقة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه بهذه المناسبة: ” أتشرف بأن أرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار” .
وثمّن سموه عالياً الجهود المكثفة لإنجاح موسم الحج الاستثنائي الثاني، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة ، داعياً المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع.

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نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

أمير جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الاضحى المبارك

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