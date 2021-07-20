أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا

جــازان - فضه عطيف؛

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة معايدة لفضيلة المستشار السابق بفرع وزارة العدل الشيخ علي بن شيبان العامري، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ خالد بن أحمد معافا.

وبادل سمو أمير منطقة جازان ، الجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.