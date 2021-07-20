نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جازان-فضه عطيف:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونوه سموه بهذه المناسبة ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح موسم الحج الاستثنائي ومعالجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات والتسهيلات والمساعدات التي مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.

وقال: ” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة قيادة وشعباً وسائر بلاد المسلمين باليمن والبركات , وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها ووحدتها ، وأن يقيها كل سوء ومكروه .