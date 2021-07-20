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جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى

جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005948
المناطق - الرياض

شهدت المصليات والمساجد والجوامع التي أقيمت فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بعموم مناطق المملكة اليوم الانتظام والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأوضحت الوزارة أن فتح المصليات والمساجد الإضافية المساندة للجوامع حقق التباعد الجسدي بإبقاء مسافة متر ونصف المتر بين كل مصلٍ وآخر من كل الجهات.

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