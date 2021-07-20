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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة المدينة المنورة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1005949
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

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