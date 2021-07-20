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المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

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المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج
http://almnatiq.net/?p=1005958
المناطق - مكة المكرمة

المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط (77) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بأنه تم ضبط (77) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتُّخذت الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، وستُتَّخذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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