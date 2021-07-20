احدث الأخبار

أمين “التعاون الإسلامي” ينوه بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة.. خدمة ضيوف الرحمن أولوية لقيادة المملكة
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج
أبرز المواد
 رئيس “الشورى”: نجاح موسم الحج في ظل ما يعانيه العالم يأتي امتداداً للمسيرة الموفقة للمملكة في تنظيم وإدارة الحج
أبرز المواد
 جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى
أبرز المواد
 زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب اليونان
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى ويستقبل المهنئين
منطقة عسير
 وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا
منطقة جازان
أمين “التعاون الإسلامي” ينوه بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة.. خدمة ضيوف الرحمن أولوية لقيادة المملكة

أمين “التعاون الإسلامي” ينوه بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة.. خدمة ضيوف الرحمن أولوية لقيادة المملكة

أبرز المواد
المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

أبرز المواد
رئيس “الشورى”: نجاح موسم الحج في ظل ما يعانيه العالم يأتي امتداداً للمسيرة الموفقة للمملكة في تنظيم وإدارة الحج

رئيس “الشورى”: نجاح موسم الحج في ظل ما يعانيه العالم يأتي امتداداً للمسيرة الموفقة للمملكة في تنظيم وإدارة الحج

أبرز المواد
جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى

جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى

أبرز المواد

أمين “التعاون الإسلامي” ينوه بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة.. خدمة ضيوف الرحمن أولوية لقيادة المملكة

أمين “التعاون الإسلامي” ينوه بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة.. خدمة ضيوف الرحمن أولوية لقيادة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1005960
المناطق - مكة المكرمة

رفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء بالمنظمة ، والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وثمن معاليه عالياً العناية الكبيرة والدائمة التي توليها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم ، وبذل الخدمات اللازمة لهم، المتمثلة في الآلية التي أقرتها في حج هذا العام بما يكفل إقامة النسك على نحو آمن ، ويضمن سلامة الجميع من خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشدد العثيمين على أن قيادة المملكة ومنذ أن منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين، اتبعت نهجًا تمثل في تقديم الأولوية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، منوهًا بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة ، والقدرات الكبيرة التي تسخرها لتنظيم الحج في أشد الظروف.
وابتهل معالي الأمين العام للمنظمة إلى المولى عزّ وجل، بأن يتقبل من حجّاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يتموا الفريضة براحة وطمأنينة.

روابط ذات صلة

المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج
رئيس “الشورى”: نجاح موسم الحج في ظل ما يعانيه العالم يأتي امتداداً للمسيرة الموفقة للمملكة في تنظيم وإدارة الحج

رئيس “الشورى”: نجاح موسم الحج في ظل ما يعانيه العالم يأتي امتداداً للمسيرة الموفقة للمملكة في تنظيم وإدارة الحج
جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى

جوامع ومساجد المملكة تشهد التزام وتطبيق البروتوكولات الصحية خلال صلاة عيد الأضحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*