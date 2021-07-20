أمين “التعاون الإسلامي” ينوه بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة.. خدمة ضيوف الرحمن أولوية لقيادة المملكة

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رفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء بالمنظمة ، والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن معاليه عالياً العناية الكبيرة والدائمة التي توليها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم ، وبذل الخدمات اللازمة لهم، المتمثلة في الآلية التي أقرتها في حج هذا العام بما يكفل إقامة النسك على نحو آمن ، ويضمن سلامة الجميع من خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد العثيمين على أن قيادة المملكة ومنذ أن منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين، اتبعت نهجًا تمثل في تقديم الأولوية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، منوهًا بالمشاريع والتوسعات العملاقة للمشاعر المقدسة ، والقدرات الكبيرة التي تسخرها لتنظيم الحج في أشد الظروف.

وابتهل معالي الأمين العام للمنظمة إلى المولى عزّ وجل، بأن يتقبل من حجّاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يتموا الفريضة براحة وطمأنينة.