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“الصحة ” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتُعلن تسجيل1273 حالة بكورونا

“الصحة ” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتُعلن تسجيل1273 حالة بكورونا

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“الصحة ” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتُعلن تسجيل1273 حالة بكورونا

“الصحة ” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتُعلن تسجيل1273 حالة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1005962
المناطق - الرياض

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.
و أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1273) حالة مؤكدة وتعافي(1091) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10799) منها (1380) حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (512142) حالة ، وبلغ عدد حالات التعافي (493240) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8103) حالات -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت ” الصحة ” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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