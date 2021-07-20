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توتّر عسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية

توتّر عسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=1005967
المناطق - وكالات

تعرضت تلة أرمز بمنطقة وادي حامول جنوب لبنان لقذائف مدفعية دون وقوع إصابات أو حدوث أضرار.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن المنطقة استقبلت 12 قذيفة مدفعية عيار 155 من قبل مدفعية العدو الإسرائيلي على خلفية ادعاءات بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان.
وعثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم، وكان على أحدها صاروخ معدّ للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.
من جهته أصدر المكتب الإعلامي لقوات الطوارئ المعززة في جنوب لبنان “اليونيفل” بيانًا أشار إلى أنّه عند حوالي الساعة الـ 4 صباح اليوم رصد الرادار إطلاق صواريخ من منطقة تقع في الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى رصد إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق.
وأضاف أن اليونيفل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، كما أن آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، لتعزيز الأمن في المنطقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ قوّات العدو الإسرائيلي أقدمت في محلة بركة النقار خراج بلدة شبعا -أثناء قيام الراعي إسماعيل قاسم زهرة برعي قطيع من الماشية- على إلقاء قنبلة دخانية في المكان، دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

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