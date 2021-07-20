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الفضلي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الفضلي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005984
المناطق - واس:

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على هذه البلاد وشعبها بالأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله -.
وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذلها الدولة بجميع قطاعاتها في سبيل إنجاح موسم الحج ، منوهاً بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على سلامة الحجاج وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .
وأوضح الوزير الفضلي ما تقدمه الوزارة في سياق جهود الدولة من خلال منظومة البيئة والمياه والزراعة من خدمات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعرالمقدسة ، لاسيما في مجال البيئة والإصحاح البيئي والأرصاد، والمياه وخدماتها، وتقديم الخدمات المحجرية والبيطرية، والمشاركة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات الأخرى ذات العلاقة بعمل الوزارة .

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