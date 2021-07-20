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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
http://almnatiq.net/?p=1006005
المناطق - واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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