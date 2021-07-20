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أمانة العاصمة المقدسة تضبط مطبخاً عشوائياً بالمسفلة

أمانة العاصمة المقدسة تضبط مطبخاً عشوائياً بالمسفلة
http://almnatiq.net/?p=1006011
المناطق - واس:

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية اليوم مطبخاً عشوائياً مخالفاً تديره عمالة مخالفة للأنظمة ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت بلدية المسفلة أن الفِرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية في حي “النكاسة” مطبخاً عشوائياً تديره عمالة مخالفة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى ضبط 12 رأساً من الجمال وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، وأُغلِق على إثر ذلك الموقع فوراً.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية، وتمت مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

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