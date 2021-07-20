تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

المناطق - الرياض:

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأبرز المركز أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 47 درجة مئوية فيما تسجل السودة 15 درجة.