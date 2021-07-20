فيديو.. رئيس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلته إلى الفضاء

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المناطق - الرياض:

هبطت كبسولة نيو شيبرد التي تحمل الملياردير جيف بيزوس وثلاثة آخرين في صحراء غرب تكساس بعد عبورها حدود المدار الجوي وعودتها، وفق ما أظهر بث مباشر تابعه كثيرون.

وجاءت عودة بيزوس، اليوم الثلاثاء، بعد رحلة سريعة، على متن الكبسولة، كأول رحلة مأهولة لشركته “بلو أوريجن”، في حدث مهم للسياحة الفضائية الناشئة.

وأقلعت الكبسولة نيو شيبرد صباح اليوم من صحراء تكساس، وبث الحدث على الهواء، حتى عودة بيزوس ورفاقه، وهم شقيقه مارك، ورائدة الفضاء والي فونك، 82 عاماً، إضافة إلى الهولندي أوليفييه دايمن البالغ 18 عاماً.

وأنشأ بيزوس شركة “بلو أوريجن” عام 2000، طامحاً بأن تتمكن من بناء مستعمرات فضائية مزودة بجاذبية اصطناعية، لتمكن الملايين من العمل والعيش هناك، فيما قال مدير الشركة بوب سميث إن “نيو شيبرد” ليس إلا البداية.

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