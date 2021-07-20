احدث الأخبار

“ضياء الخير” تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة
أبرز المواد
 “النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج
أبرز المواد
 فيديو.. رئيس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلته إلى الفضاء
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 22.9 مليون
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تضبط مطبخاً عشوائياً بالمسفلة
أبرز المواد
 وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
أبرز المواد
“ضياء الخير” تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة

“ضياء الخير” تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة

أبرز المواد
“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”

“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات

“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1006028
المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء، والمحافظون ومديرو الدوائر الحكومية، وأهالي المنطقة، ورؤساء المراكز، وكبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين، وعدد من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

ونقل سموه تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لأهالي المنطقة، بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بجهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، عادّه شرف عظيم يفخر ويعتز به كل مواطن سعودي، حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين.

ونوّه سمو أمير المنطقة بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزّان ، ووكيل امارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.

روابط ذات صلة

“ضياء الخير” تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة

“ضياء الخير” تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة
“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”

“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”
رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*