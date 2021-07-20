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رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1006035
المناطق - واس:

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وإلى منسوبي القوات المسلحة في جميع مواقع العز والشرف، الذين يذودون بأرواحهم؛ لحماية مقدسات الوطن ومكتسباته ضد كل من تسوِّل له نفسه المساس بمصالح بلادنا ومقدراتها.
ودعا معاليه المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

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