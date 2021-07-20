احدث الأخبار

“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج
أبرز المواد
 فيديو.. رئيس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلته إلى الفضاء
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 22.9 مليون
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تضبط مطبخاً عشوائياً بالمسفلة
أبرز المواد
 وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
أبرز المواد
 وزير الداخلية يلتقي مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج
أبرز المواد
“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”

“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات

“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أبرز المواد

“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”

“النيابة العامة”: يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات لمواجهة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1006038
المناطق - الرياض:

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات)، الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقاً للآتي: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

وتابعت: التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص.

وأردفت: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وشددت النيابة العامة أنه حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات

“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد (123) ميجا وات
أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*