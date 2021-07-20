لا صحة لانتقال “تيكسيرا” إلى الهلال لمدة موسمين

المناطق - الرياض:

كشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تقدم بعرض للتعاقد مع المهاجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، مقابل 6 ملايين يورو سنويا.

وقال حساب شبكة “Sqenf Foot” المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر “تويتر”، إن نادي الهلال حصل على توقيع البرازيلي أليكس تيكسيرا في صفقة لمدة عامين.

وأوضح حساب “Kartal Analiz” التركي، أن خبر انتقال المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما، إلى نادي الهلال لمدة موسمين غير صحيح.

وجاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة “Fotomaç” التركية إلى أن اللاعب سيحدد مصيره خلال الـ24 ساعة المقبلة، سواء بالانتقال إلى بشكتاش التركي أو أحد أندية مدينة دبي الإماراتية وليس الهلال.