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فيديو.. “الأمن العام” يستعرض 4 جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية بالرياض ومكة

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فيديو.. “الأمن العام” يستعرض 4 جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية بالرياض ومكة

فيديو.. “الأمن العام” يستعرض 4 جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية بالرياض ومكة
http://almnatiq.net/?p=1006076
المناطق - الرياض:

استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم والمخالفات التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في الرياض ومكة المكرمة.

وجاءت الجرائم على النحو التالي:

ـ ضبط 3 مُقيمين ومُخالف لنظام أمن الحدود جميعهم من الجنسية السودانية ارتكبوا جريمة نقل مُخالفي نظام أمن الحدود في مكة المكرمة.

ـ القبض على 5 أشخاص مُقيمين من عدة جنسيات في الرياض ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة مُخالفين بذلك الاشتراطات الصحية.

ـ الإطاحة بـ13 مُخالفاً لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الأفغانية والباكستانية والصومالية والسودانية تورطوا في سرقة أغطية حديدية مُخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول لغرض بيعها في الرياض، حيث ضُبط بأحد المواقع التابعة لهم 954 غطاءً حديدياً.

ـ ضبط 12 مُخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد التجمعات التجارية بمكة المكرمة.

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