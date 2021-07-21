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ضبط 79 مخالفة لتدابير “كورونا” في أسوق الشرقية أمس الاثنين

ضبط 79 مخالفة لتدابير “كورونا” في أسوق الشرقية أمس الاثنين

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المملكة المتحدة تسجّل 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ضبط 79 مخالفة لتدابير “كورونا” في أسوق الشرقية أمس الاثنين

ضبط 79 مخالفة لتدابير “كورونا” في أسوق الشرقية أمس الاثنين
http://almnatiq.net/?p=1006085
المناطق - الرياض:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 19/يوليو/2021م، 1446 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق تسع منشآت مخالفة، وضبط 79 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

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