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وزير الطاقة ووزير الحج والعمرة يتفقدان الخدمات الكهربائية في المشاعر المقدسة

وزير الطاقة ووزير الحج والعمرة يتفقدان الخدمات الكهربائية في المشاعر المقدسة

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وزير الطاقة ووزير الحج والعمرة يتفقدان الخدمات الكهربائية في المشاعر المقدسة

وزير الطاقة ووزير الحج والعمرة يتفقدان الخدمات الكهربائية في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1006101
المناطق - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، اليوم خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وأطلعا على سير الأعمال خلال زيارة لمقر الشركة السعودية للكهرباء في مشعر منى، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس ، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد القنون، .
و أكد سمو وزير الطاقة ، أن خدمة الحجيج هي شرف لا يضاهيه شرف، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – تنص على بذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة.
وبين سموه ، أن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير جميع الإمكانيات التي تتيحها الدولة حرصاً منها على تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، مفيداً أن موسم الحج الحالي استثنائي، والعدد محدود، وفرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق وإيجاد الحلول المستدامة لها، موجهاً الشركة بمعالجة الشبكات الداخلية داخل المخيمات التي تعد خارج نطاق مهام الشركة .
من جانبه، أوضح معالي وزير الحج والعمرة أن قطاع الحج هو قطاع تشاركي ليس لوزارة الحج بمفردها، إنما لجميع الوزارات والأجهزة المعنية.
وقال معاليه “إننا نطمح دائماً إلى الأفضل، وسنجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بعد الحج لتدارك أي ثغرات أو أخطاء، وحلها بشكل جذري لتقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن” .

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