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شرطة مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل الأحياء

شرطة مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل الأحياء

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شرطة مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل الأحياء

شرطة مكة المكرمة : القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل الأحياء
http://almnatiq.net/?p=1006104
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها، وتم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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