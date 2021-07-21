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الرئيس الصيني يحذر من وضع “خطير جدا” بسبب الفيضانات وسط الصين

الرئيس الصيني يحذر من وضع “خطير جدا” بسبب الفيضانات وسط الصين

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الرئيس الصيني يحذر من وضع “خطير جدا” بسبب الفيضانات وسط الصين

الرئيس الصيني يحذر من وضع “خطير جدا” بسبب الفيضانات وسط الصين
http://almnatiq.net/?p=1006109
المناطق - وكالات

اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء أن بلاده تواجه فيضانات “خطيرة للغاية” بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصا جراء سيول غمرت مترو أنفاق في المدينة الواقعة وسط البلاد.

وقال شي إن “سدود بعض الخزانات انفجرت.. مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا”.

وأضاف أن الأحداث بلغت “مرحلة دقيقة”.

وأتى تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصا بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لركاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو والتي اجتاحتها فيضانات قياسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تشنغتشو إنه أعلى معدل هطول يومي منذ بدء تسجيله قبل 60 عاما.

والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكن العلماء يقولون إن التغير المناخي يتسبب بزيادة ظواهر الطقس المتطرفة.

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