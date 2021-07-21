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مصادر: الحج القادم سيشهد “منى” بدائل للخيام

مصادر: الحج القادم سيشهد “منى” بدائل للخيام
http://almnatiq.net/?p=1006112
المناطق - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة “حاتم مؤمنة” في تصريحه لـ”العربية”: نعمل على تحسين البنية التحتية في المشاعر، تمهيدا لتنفيذ البدائل المقترحة للخيام، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة في المستقبل، ونحن في خططنا نعمل ما يوفر سبل الراحة للحجاج.

وكشف حاتم أن العام القادم 2022 سيشهد الحج جزءا من الخيام الجيدة في منى، بحكم أن مساحة منى كبيرة، وسيكون التنفيذ على مراحل، وفي حال التمكين والتمويل سيتم العمل بشكل متسارع.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة الانتهاء من نماذح لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر المقدسة، سيتم تنفيذها تدريجيا ابتداء من منى، في حين ستشهد المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة البدء في عدد من المشاريع التي ستكون نقطة البداية نحو تطوير المشاعر، وفق نماذج من المشاريع الحديثة، سواء كانت في البنية التحتية المتعلقة بإسكان الحجاج، أو غيرها من الأمور الأخرى.

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