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طقس صحو على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة

طقس صحو على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة

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طقس صحو على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة

طقس صحو على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1006115
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30, ومزدلفة 31.

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