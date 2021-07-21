“النيابة العامة” تُحدد 4 حالات للتجمعات المحظورة.. وتوضح عقوبة التكرار

المناطق - الرياض

حددت النيابة العامة، 4 حالات من التجمعات المُخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُقررة للحد من تفشي “كورونا”.

وشددت النيابة العامة على أن العقوبات تشمل المسؤول عن التجمع وصاحب المُنشأة، وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وأوضحت أن الحالات المحظورة تشمل التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المُحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو مُحدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

ونوهت إلى أن قائمة الحالات تتضمن التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المُحددة من قبل جهة الاختصاص.

ولفتت إلى أن الحالات المحظورة يأتي فيها التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المُحددة في حيز واحد أو محدد.

وأشارت إلى أن الحالات تشمل كذلك أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم، والذي يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومُحدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأكدت أنه في حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة؛ للنظر في سجن المُخالف وفقاً للإجراءات النظامية المُتبعة.