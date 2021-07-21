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تبيهات بأمطار رعدية في بعض المناطق وأتربة مثارة ورياح نشطة بأخرى

تبيهات بأمطار رعدية في بعض المناطق وأتربة مثارة ورياح نشطة بأخرى
http://almnatiq.net/?p=1006129
المناطق - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية يرافقها تساقط البرد وتشكل السيول في بعض مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز أن أجزاء من منطقتي عسير وجازان ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن التنبيه يبدأ من الساعة الـ10 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً في عسير والـ7 مساء في جازان.

وأشار إلى أن أجزاء من مناطق، الرياض، والشرقية، والباحة، ستشهد سحبا رعدية ونشاطا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، مبينا أن وقت التنبيه في الرياض والشرقية يبدأ من الساعة الـ12 ظهرا وينتهي في الـ6 مساء، في حين يبدأ في الباحة من الـ10 صباحا وينتهي في الـ8 مساء.

وأبان أن أجزاء من مناطق حائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، والعويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

وأضاف أن حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا بالمنطقة الشرقية ستشهد موجة حارة، ترتفع معها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصراً.

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