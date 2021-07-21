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القوات الأمريكية تشن هجوما جويا في الصومال هو الأول في عهد بايدن

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http://almnatiq.net/?p=1006132
المناطق - وكالات

شنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أول هجوم جوي في الصومال استهدف حركة الشباب الإسلامية المتشددة منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

وقال البنتاغون في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير الماضي عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والحانات والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.

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