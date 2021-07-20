قطر تهزم هندوراس وتصعد إلى ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

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سطر المنتخب القطري إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونكاكاف الذهبية عقب تغلبه على منتخب هندوراس بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.





وضمن الأدعم بذلك تصدره لمجموعته برصيد 7 نقاط فيما تراجعت هندوراس إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وسيضرب المنتخب القطري بذلك موعداً مع السلفادور في الدور ربع النهائي فيما ستواجه هندوراس المكسيك في الدور ذاته.

جاءت المباراة حماسية وقوية خاصة من جانب لاعبي المنتخب القطري بطل آسيا، والذي افتتح التسجيل عن طريق لاعبه همام الأمين في الدقيقة 25 بفضل تمريرة حاسمة رائعة من قائد الفريق حسن الهيدوس.

وفي الدقيقة 40 حصل عبد الكريم حسن على ركلة جزاء انبرى لها أكرم عفيف إلا أن حارس هندوراس لويس لوبيز تصدى لها قبل أن يتصدى مرة أخرى لمحاولة همام الأمين بعد أن ذهبت الكرة إليه.

واستمر الحماس والندية في الشوط الثاني الذي نشط فيه المنتخب الهندوراسي بحثاً عن تسجيل التعادل وضمان الصدارة إلا أن المنتخب القطري لجأ إلى الدفاع المنظم مع الاعتماد على الهجمات الخاطفة السريعة، واستمرت الأمور على هذه الوتيرة حتى تمكن عبد العزيز حاتم من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 وهو الهدف الذي أطلق بعده مباشرة الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة وصعود المنتخب القطري عن جدارة واستحقاق إلى الدور ربع النهائي.