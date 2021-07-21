احدث الأخبار

“الشؤون الإسلامية” توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن
محليات
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان
منطقة مكة المكرمة
 برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى وسط منظومه متكاملة من الخدمات
المنطقة الشرقية
 النفط يتخلى عن مكاسبه بعد تقرير أمريكي
أبرز المواد
 مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع
محليات
 اليوم .. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى
أبرز المواد
 كيف يعمل برنامج التجسس “بيغاسوس” لاختراق هواتف ضحاياه؟
علوم وتكنولوجيا
 الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: خطة خمسية لزياة التعاون الاقتصادي العربي
الاقتصاد
 واشنطن تطرق باب قطر والكويت لإيواء مترجمين تعاونوا معها في أفغانستان
أبرز المواد
 الباحة تستقطب محبي التخييم والتسلق في صيف السعودية وسط أجواء الطبيعة
منطقة الباحة
 توقعات بعواقب كارثية لتغير المناخ
أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

“الشؤون الإسلامية” توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

محليات
المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظات اضم والطائف وميسان

منطقة مكة المكرمة
برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

أبرز المواد
أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى وسط منظومه متكاملة من الخدمات

أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى وسط منظومه متكاملة من الخدمات

المنطقة الشرقية

النفط يتخلى عن مكاسبه بعد تقرير أمريكي

النفط يتخلى عن مكاسبه بعد تقرير أمريكي
http://almnatiq.net/?p=1006176
المناطق - رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما أظهر تقرير زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال تنام جديد في إصابات كوفيد-19 قد يقلص الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 68.98 دولار للبرميل، في الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض مكاسب أمس الثلاثاء عندما ارتفعت 1.1 بالمئة.

فيما نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 بالمئة هي الأخرى لتسجل 66.84 دولار للبرميل، بعد صعودها دولارا يوم أمس الثلاثاء.

وقال محللو مؤسسة “آي إن جي إيكونوميكس” في مذكرة: إن “السوق تعرضت لبعض الضغوط أوائل المعاملات الصباحية اليوم بعد تقرير مخزونات مفاجئ ينبئ بتراجع الأسعار من معهد البترول الأمريكي”.

وقال مصدران بسوق النفط إن أرقام المعهد تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2021.

وكان عشرة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات حوالي 4.5 مليون برميل في المتوسط.

روابط ذات صلة

برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032
اليوم .. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى

اليوم .. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى
الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: خطة خمسية لزياة التعاون الاقتصادي العربي

الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: خطة خمسية لزياة التعاون الاقتصادي العربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*