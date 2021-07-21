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أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى وسط منظومه متكاملة من الخدمات

أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى وسط منظومه متكاملة من الخدمات
http://almnatiq.net/?p=1006179
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عدد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث بلغ عددها في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك 15030 ‪ذبيحة.
وقالت الأمانة إن عدد الإعدامات الكلية 10 ذبائح والجزئية بلغ 305، مشيرة أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، مؤكدة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية.
وقامت الأمانة بإعداد نشرات توعوية تم نشرها في كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة، بهدف توعية المستفيدين بأهمية الذبح بالمسالخ والمطابخ المصرح لها للوقاية من الأمراض المشتركة.
كما ساهمت خدمة المسلخ الإلكتروني، والخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ مما ساهم في تخفيف حدة الازدحام في المسالخ والمطابخ.
ونوهت الأمانة الى حرصها على تشديد تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات كتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق” توكلنا”، بالإضافة الى وجود رجال الأمن لضمان الالتزام، مؤكدة أن الخدمات تقدم كل عام بشكل متطور ومختلف.
وكانت الأمانة قد أعدت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال وجود الاطباء والمساعدين البيطرين وصحة العاملين بوجود الشهادات الصحية والبيئة النظيفة بالمسلخ.
لافتة الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه في وقت سابق رؤساء بلديات حاضرة الدمام باطلاع وإلزام أصحاب المطابخ المسموح لها بالذبح بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص، والتواجد الميداني للتأكد من سير عمل الخطة، إلى جانب تشديد الجولات الميدانية الرقابية للتحقق من حسن الأداء والتزام ملاك المطابخ بالضوابط والاشتراطات.
كما وجه معاليه أيضا بتكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا العمل على تكثيف الجولات الميدانية خلال أيام العيد للحد من ظاهرة الذبح العشوائي، فيما تم تشكيل فرق عمل لذلك، والتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث أسفرت الجولات الرقابية عن ضبط أكثر من خمسين مخالفه بالاحواش والطرق يمارسون الذبح العشوائي في غرب الدمام، وتم تطبيق العقوبة والاجراءات النظامية بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية من قبل بلدية غرب الدمام
وأكدت الأمانة بأن الذبح خارج المسالخ والمطابخ النظامية يعد مخالفه صريحه للاشتراطات الصحية وتعد مصدر خطر على صحة وسلامه المستفيدين، مؤكدة أنها لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة وتحت اشراف المختصين من الأطباء البيطرين، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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